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تزعم وقف خدمة المحافظ الإلكترونية

رعب في مصر بسبب رسالة صوتية على واتساب

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٤ مساءً
رعب في مصر بسبب رسالة صوتية على واتساب
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري كشف حقيقة رسالة صوتية متداولة على تطبيق واتس آب، تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى.

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رسالة واتساب

وأردف المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، أنه تواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أنه نفى تلك الأنباء.

وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، لافتاً إلى أنه لم تصدر أي تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها.

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ولفت بأهمية المحافظ الإلكترونية في دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات.

نفي الشائعة

وقال إنه برغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تلك الشائعة عدة مرات، فإنه قد لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى.

وطالب وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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