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أكثر من 206 آلاف حاوية نمطية خلال شهر واحد

رقم قياسي جديد لـ ميناء الملك عبدالعزيز في مناولة الحاويات النمطية

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
رقم قياسي جديد لـ ميناء الملك عبدالعزيز في مناولة الحاويات النمطية
المواطن - واس

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حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام رقماً قياسياً جديداً خلال شهر مايو 2023م، بمناولة 206,145 حاوية نمطية في شهر واحد، ما يؤكد دور الميناء في تعزيز قطاع الموانئ، والخدمات اللوجستية، وتنشيط حركة الواردات والصادرات الوطنية، وكذلك رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.

ريادة السعودية البحرية

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري، وترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي، ومحور يربط القارات الثلاث، ويعظم قدرتها على تطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية، وزيادة دورها الاقتصادي والتنموي، في ظل الاهتمام الكبير والحرص الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي.

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إنجازات ميناء الملك عبدالعزيز

كما يأتي الإنجاز الجديد مكملاً لسلسة الإنجازات التي يحققها ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، حيث سجل خلال عام 2022م؛ رقماً قياسياً بمناولة 2,038,787 حاوية قياسية، وكان أعلى رقماً في تاريخه خلال عام واحد، بما يعكس نجاح الجهود في تعزيز قدرة الميناء التنافسية، وزيادة قنوات الاتصال بالموانئ العالمية، بما يسهم في جودة الخدمة، ورفع مستوى الأداء التشغيلي.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل بالشراكة مع الشريك الإستراتيجي الشركة السعودية العالمية للموانئ، ومختلف الشركاء من الشركات المشغلة الوطنية والعالمية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لتحويله إلى ميناء رائد، يتمتع بأهداف الاستدامة طويلة الأجل، والأتمتة، والرقمنة، وسلسلة التوريد المتكاملة، بما يسهم في تحقيق خطط المملكة لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.

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