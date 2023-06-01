روسيا: علاقاتنا مع السعودية بناءة وقائمة على الثقة

أكد الكرملين، اليوم الخميس، أن علاقات روسيا مع السعودية بناءة وقائمة على الثقة والاحترام والتفاهم المتبادل.

جاء ذلك قبل اجتماع تحالف “أوبك+” الأحد المُقبل لبحث أوضاع السوق.

علاقات بناءة

وحسب “العربية”، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردًا على سؤال عن العلاقات مع السعودية قبل الاجتماع، إنها “بناءة وقائمة على التفاهم المتبادل والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة وعملية للغاية”.

وكان تكتل “أوبك+”، المؤلف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول منتجة أخرى أبرزها روسيا، بدأ في الثاني من أبريل بتنفيذ عمليات خفض إضافية للإنتاج، مما أسفر عن رفع أسعار النفط.

وتعد روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد السعودية.

تعزيز العلاقات

من جانبه، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في وقت سابق، أن اهتمام السعودية بالتعاون مع الدول العربية في مجال الطاقة جزء لا يتجزأ من اهتمامها بتعزيز علاقاتها في عمقها العربي في المجالات كافة.

وأضاف أن هذا التعاون يتجسد في التنسيق للعمل العربي المشترك، وفي مشروعات وبرامج ومبادرات عديدة، مشيرًا إلى أنه على الصعيد الدولي هناك تنسيق بين السعودية مع دول (أوبك بلاس) وهي الدول التي تضم منتجين للبترول من منظمة أوبك وخارجها، من بينها عددٌ من الدول العربية، عادًّا ذلك حجر الزاوية في مساعي تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية والحفاظ على توازنها، وأمن الإمدادات فيها بما يدعم فرص نمو الاقتصاد العالمي.