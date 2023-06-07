رونالدو خارج التشكيل المثالي لدوري روشن 2023

غاب نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو عن التشكيل المثالي لمنافسات موسم 2022\ 2023 من دوري روشن السعودي، والذي ضم 5 من نجوم الاتحاد.

غياب رونالدو

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، عن التشكيلة المثالية المقدمة من شبكة الإحصائيات “أوبتا”، ولم يتواجد كريستيانو رونالدو.

وانضم رونالدو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، إلا أنه فشل في التتويج بأي لقب في موسمه الأول.

وشارك رونالدو في 16 مباراة مع النصر بدوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 14 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 18 فرصة، وقام بـ349 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 80%، ولديه 21 مراوغة ناجحة.

تشكيل دوري روشن المثالي

وضم التشكيل المثالي لدوري روشن السعودي، 5 لاعبين من صفوف الاتحاد، بعد تألقهم اللافت ومساهمتهم في تتويجه باللقب بعد غياب لمدة 14 عامًا، فيما حصل نجم النصر، غيسلان كونان على التقييم الأعلى بـ8.9 درجات.

وجاء التشكيل المثالي؛ كالتالي؛ حارس مرمى الاتحاد، مارسيلو غروهي، وفي الدفاع؛ زملائه في العميد، مدالله العليان، أحمد حجازي وأحمد شراحيلي، بالإضافة إلى غيسلان كونان.

ويضم الوسط والهجوم المثالي، كل من؛ لويس غوستافو “النصر”، رومارينيو “الاتحاد”، كاكو “التعاون”، وأوديون إيغالو “الهلال”، بجانب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مراد باتنا وفراس البريكان.