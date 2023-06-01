رونالدو: شعرت بالتوتر في أول يوم لي في النصر

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أوضح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، أنه كان يشعر بالتوتر في يومه الأول أثناء تقديمه لاعبًا لأصفر الرياض في ملعب الأول بارك في يناير الماضي.
وقال النجم البرتغالي في تصريحات تلفزيونية مع “دوري روشن”: “أتذكر يومي الأول هنا، كنت متوترًا بعض الشيء كما هو متوقع”.
وتابع رونالدو: “كان الملعب ممتلئ وعائلتي معي في بيئة جديدة، الوضع الآن تغير، أنا أشعر بالراحة الآن ومتأقلم بشكل كبير، إنها ذكريات جيدة”.
وأضاف النجم البرتغالي: “توقعت ما حدث كان حضورًا مميزًا من الجماهير، وكان يومًا خاصًّا ليس لي ولكن لعائلتي ولكل من جاء معي”.
وكان النجم البرتغالي انضم إلى نادي النصر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كصفقة انتقال حر في يناير الماضي.
🇸🇦 كرة القدم السعودية
👨👩👧👦 الحياة العائلية
⚽️ الانطباع الأول
💪 أهداف الموسم المقبل
تحدثنا عن كل هذا والمزيد مع نجم @AlNassrFC البرتغالي @Cristiano رونالدو 🇵🇹🟡
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— دوري روشن السعودي (@SPL) June 1, 2023