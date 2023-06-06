رونالدو يواجه بنزيما في الدوري السعودي بعد غياب سنتين

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث مروع بالأردن الفريق البسامي يقف على استعدادات أمن الحج الأهلي والشباب يتنافسان لضم أوباميانج الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الأمنية مع السعودية جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض
يترقب عشاق كرة القدم السعودية، المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر والفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد الجديد.
وسبق للثنائي أن لعبا معًا في صفوف ريال مدريد الإسباني بداية من 2009 إلى 2018، حيث رحل بعدها رونالدو في صيف 2018 إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.
ولعب النجم الفرنسي ضد رونالدو 5 مرات، حيث كانت المواجهة الأولى بين فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وليون الفرنسي في دوري أبطال أوروبا عام 2008، حيث فاز مانشستر يونايتد ذهابًا في دور الـ16 بهدف دون رد سجله النجم كريستيانو رونالدو ثم انتهت مباراة الإياب في فرنسا بالتعادل بهدف لكل فريق، ووقتها سجل بنزيما هدف التعادل لـ ليون.
أما على المستوى الدولي فلعب النجم الفرنسي ضد نظيره البرتغالي في 3 مباريات، حيث فازت فرنسا على البرتغال وديًا بنتيجة 2-1 في نوفمبر 2014 بمباراة ودية.
وفي عام 2015 لعبت فرنسا ضد البرتغال وديًا وفازت فرنسا بهدف دون رد.
أما آخر مواجهة جمعت بين الثنائي كانت يوم 23 يونيو من عام 2021 في بطولة كأس أمم أوروبا، وانتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل رونالدو هدفي البرتغال، بينما سجل بنزيما هدفي المنتخب الفرنسي.