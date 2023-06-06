رونالدو يواجه بنزيما في الدوري السعودي بعد غياب سنتين

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر والفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد الجديد.

وسبق للثنائي أن لعبا معًا في صفوف ريال مدريد الإسباني بداية من 2009 إلى 2018، حيث رحل بعدها رونالدو في صيف 2018 إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

تاريخ المواجهات بين رونالدو وبنزيما

ولعب النجم الفرنسي ضد رونالدو 5 مرات، حيث كانت المواجهة الأولى بين فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وليون الفرنسي في دوري أبطال أوروبا عام 2008، حيث فاز مانشستر يونايتد ذهابًا في دور الـ16 بهدف دون رد سجله النجم كريستيانو رونالدو ثم انتهت مباراة الإياب في فرنسا بالتعادل بهدف لكل فريق، ووقتها سجل بنزيما هدف التعادل لـ ليون.

أما على المستوى الدولي فلعب النجم الفرنسي ضد نظيره البرتغالي في 3 مباريات، حيث فازت فرنسا على البرتغال وديًا بنتيجة 2-1 في نوفمبر 2014 بمباراة ودية.

وفي عام 2015 لعبت فرنسا ضد البرتغال وديًا وفازت فرنسا بهدف دون رد.

أما آخر مواجهة جمعت بين الثنائي كانت يوم 23 يونيو من عام 2021 في بطولة كأس أمم أوروبا، وانتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل رونالدو هدفي البرتغال، بينما سجل بنزيما هدفي المنتخب الفرنسي.