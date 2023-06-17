رونالدو يُقرب لويس كاسترو من تدريب النصر

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر سيحاول إقناع مواطنه لويس كاسترو بتدريب أصفر الرياض في الموسم المقبل.

دور رونالدو

ويتنافس النصر مع الهلال وإيفرتون الإنجليزي لضم المدرب كاسترو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن التقارير أشارت إلى أن النجم البرتغالي سيقنع مواطنه بالقدوم إلى أصفر الرياض وخوض تجربة جديدة له في المنطقة العربية.

وسبق للمدرب البرتغالي تدريب أندية بورتو البرتغالي وريو آفي البرتغالي وفيتوريا غيماريش وشاختار دونيتسك الأوكراني ونادي الدحيل القطري.

وفاز كاسترو مع نادي شاختار دونيتسك بلقب الدوري الأوكراني موسم 2019/ 2020، كما فاز بلقب كأس أمير قطر مع نادي الدحيل في العام الماضي.

خطة النصر

ويسعى أصفر الرياض للتعاقد مع مدرب جيد بعد إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا من تدريب الفريق في أبريل الماضي وهو الأمر الذي تسبب في خسارة الفريق العاصمي للقب دوري روشن وفقدانه الفرصة في المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.