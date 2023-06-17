Icon

وصول أكثر من 718 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم Icon برشلونة يجد بديل ليفاندوفسكي Icon رونالدو يُقرب لويس كاسترو من تدريب النصر Icon لحظة دخول بعثة السعودية حفل افتتاح دورة الأولمبياد الخاص Icon قوات الدعم السريع ترحب بإعلان هدنة الـ 3 أيام بالسودان Icon جماهير الاتحاد تطلب محمد صلاح Icon احتراق مركبتين جراء حريق في ارتداد محل تجاري بالرياض Icon بايدن: لن نعمل على تسهيل انضمام أوكرانيا للناتو Icon زيارة وزير الخارجية السعودي لإيران أهم خطوة بإعادة العلاقات الدبلوماسية Icon مبادرة طريق مكة تواصل تقديم خدماتها لحجاج بنجلاديش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل انطلاق الموسم الجديد

رونالدو يُقرب لويس كاسترو من تدريب النصر

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
رونالدو يُقرب لويس كاسترو من تدريب النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر سيحاول إقناع مواطنه لويس كاسترو بتدريب أصفر الرياض في الموسم المقبل.

دور رونالدو

ويتنافس النصر مع الهلال وإيفرتون الإنجليزي لضم المدرب كاسترو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن التقارير أشارت إلى أن النجم البرتغالي سيقنع مواطنه بالقدوم إلى أصفر الرياض وخوض تجربة جديدة له في المنطقة العربية.

قد يهمّك أيضاً
عم الشهيد الفريح: لو جاز لنا تحويل العزاء عرس لفعلنا

عم الشهيد الفريح: لو جاز لنا تحويل العزاء عرس لفعلنا

الأهلي يقدم 120 مليون يورو إلى لوكا مودريتش

الأهلي يقدم 120 مليون يورو إلى لوكا مودريتش

وسبق للمدرب البرتغالي تدريب أندية بورتو البرتغالي وريو آفي البرتغالي وفيتوريا غيماريش وشاختار دونيتسك الأوكراني ونادي الدحيل القطري.

وفاز كاسترو مع نادي شاختار دونيتسك بلقب الدوري الأوكراني موسم 2019/ 2020، كما فاز بلقب كأس أمير قطر مع نادي الدحيل في العام الماضي.

لويس كاسترو - الهلال

خطة النصر

ويسعى أصفر الرياض للتعاقد مع مدرب جيد بعد إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا من تدريب الفريق في أبريل الماضي وهو الأمر الذي تسبب في خسارة الفريق العاصمي للقب دوري روشن وفقدانه الفرصة في المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم