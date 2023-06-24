ريو فيرديناند : رونالدو وجد السعادة في النصر

علق الإنجليزي ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق على قرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانضمام لنادي النصر في يناير الماضي.

وقال فيرديناند في تصريحات إعلامية : ” الجميع هاجم النجم البرتغالي عندما قرر الانتقال لـ النصر، كأول دوري عربي يخوض فيه تحديًا جديدًا بمسيرته، الجميع أشاد بقرار كل من روني وبيكهام ولامبارد وجيرارد بالانتقال للدوري الأمريكي، والآن عندما انضم للدوري السعودي يُنتقد اللاعب !”.

سعادة رونالدو بالانضمام إلى النصر

وأضاف فيرديناند: “أنا سعيد بقرار رونالدو بالانضمام لـ النصر، تشعر أنه وجد السعادة مع النادي السعودي، الجميع يقول إن اللاعب البرتغالي قضى على مسيرته بالانتقال للدوري السعودي؟، هل هذا يُعقل ؟”.

وفي سياق آخر، وذكر موقع El futbolero أن النجم البرتغالي طلب من مسلي آل معمر المرشح لانتخابات النصر التعاقد مع بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وذلك قبل تحرك نادي الهلال لضم اللاعب.

وأشار الموقع إلى أن النصر يخطط لإغراء بيرناردو سيلفا براتب سنوي خيالي لإقناعه بالقدوم واللعب مع رونالدو في أصفر الرياض في الموسم المقبل.

يذكر أن بيرناردو سيلفا كان تُوج مع مانشستر سيتي في موسم 2022/2023 بألقاب ” الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا”.