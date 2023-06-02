زلزال قوي يضرب البحر المتوسط

كشف مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، أمس الخميس، عن وقوع زلزال قوي في البحر الأبيض المتوسط قبلة وساحل تركيا.

على عمق 9.2 كيلومتر

وتابع مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع على عمق 9.2 كيلومتر تحت سطح الأرض.

ووقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه “كارثة القرن”، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.