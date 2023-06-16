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بالإضافة إلى تصلب عضلة القلب وزيادة الإصابة بالكسور

زيادة فيتامين دي يؤدي لاضطراب وظائف الكلى

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٢ مساءً
زيادة فيتامين دي يؤدي لاضطراب وظائف الكلى
المواطن - فريق التجرير

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حذرت ماريات موخينا خبيرة التغذية والتجميل الروسية، من أن زيادة مستوى فيتامين دي في الجسم يمكن أن تؤدي إلى اضطراب وظائف الكلى.

أضرار فيتامين دي

وأشارت الخبيرة إلى أن زيادة مستوى الفيتامينات أو نقصها في الجسم يشكل خطورة على الصحة. ويمكن تعويض نقص الفيتامينات عن طريق الأطعمة التي نتناولها. بيد أن ارتفاع مستواها يؤدي إلى تراكمها في أعضاء الجسم على شكل ترسبات كلسية خطيرة، حيث إن تكلس الشريان الأبهر مثلا يمكن أن يؤدي إلى تمزقه.

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وبحسب الخبيرة، تنسب إلى أعراض هذه الحالة- التقيؤ والعطش وجفاف الجسم واضطراب النوم والإمساك وآلام المفاصل وفقدان الشهية.

فضلا عن ذلك، يمكن أن يؤثر فائض فيتامين دي في الجسم سلبًا في عمل الكلى واضطراب وظائفها. كما يمكن أن يؤدي إلى التهاب الحويضة والكلوة المزمن وإلى تصلب عضلة القلب وزيادة خطر الإصابة بالكسور. كما أن فائض هذا الفيتامين يمكن أن يؤثر في منظومة الهرمونات. لذلك يوصف لهؤلاء المرضى حمية غذائية معينة وهرمونات لإخراج فائض الفيتامين من الجسم.

فيتامين د

ارتفاع الضغط داخل الجمجمة

وأردفت موخينا، يلاحظ عند الرضع الذين يعانون من زيادة في فيتامين دي، إغلاق اليافوخ قبل الأوان، ما يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل الجمجمة. كما أن الأطفال الذين عانوا من فرط الفيتامين يتأخرون في النمو ويعانون من خلل التوتر العضلي الوعائي.

وبحسب الخبيرة، لتعويض نقص فيتامين دي في الجسم، يجب إضافة سمك القد الغني بهذا الفيتامين إلى النظام الغذائي اليومي بالإضافة إلى حاجة الجسم اليومية من فيتامينات А وЕ. كما أن سمك الرنجة يحتوي على نسبة عالية من فيتامين دي تعادل ضعف الموجود في سمك السلمون والماكريل والزبدة. كما أن صفار البيض عني بفيتامين دي.

تعرف على دور فيتامين د في الحد من مضاعفات كورونا

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