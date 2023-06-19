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خلال إلقائه كلمة أمام الحاضرين

زيدان ينهار باكيًا أمام أطفال مرضى السرطان

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ مساءً
زيدان ينهار باكيًا أمام أطفال مرضى السرطان
المواطن - فريق التحرير

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انهار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان باكيًا، بعد أن تمت تسميته عرابًا لإحدى جميعات الأطفال مرضى السرطان في فرنسا.

مرضى السرطان

ووجهت سلطات بلدية إيستر الفرنسية الدعوة إلى المدرب السابق لريال مدريد ليكون عرابًا لمشروع لجمعية خيرية محلية، يهدف لتوفير الرعاية والمساعدة للأطفال مرضى السرطان.

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زيدان
زيدان – المصدر goal

وجرى تداول مقطع فيديو على نطاق واسع، يظهر زيدان يذرف الدموع خلال إلقائه كلمة أمام الحاضرين.

وكان “زيزو” يقول: “أنا فخور بكوني قادرًا على أن أكون عرابًا لمشروعكم.. السيد عمدة البلدة، يمكنك أن تفخر بقدرتك على إنشاء شيء استثنائي، مثل ما تفعلون لكل هذه العائلات بكل صدق”.

وأضاف: “سأفعل كل ما فى وسعى لمرافقة الجمعية الخيرية وأسر هؤلاء الأطفال”.

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