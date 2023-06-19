ولي العهد يتفقد معرض ترشح الرياض إكسبو 2030 721 مادة لـ نظام المعاملات المدنية والتطبيق بعد 180 يومًا ولي العهد يصل مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس وفاة حصان بعدما عض طفلاً بالأردن العثور على جثتي متسلقين فرنسيين بجبال الألب الإيطالية صلاة عيد الأضحى في جميع الجوامع ومصليات الأعياد بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة زيدان ينهار باكيًا أمام أطفال مرضى السرطان السعودية ترحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات الجماهير: كانسيلو مطلب الهلاليين سقوط مروحية أردنية وإصابة طياريها
انهار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان باكيًا، بعد أن تمت تسميته عرابًا لإحدى جميعات الأطفال مرضى السرطان في فرنسا.
ووجهت سلطات بلدية إيستر الفرنسية الدعوة إلى المدرب السابق لريال مدريد ليكون عرابًا لمشروع لجمعية خيرية محلية، يهدف لتوفير الرعاية والمساعدة للأطفال مرضى السرطان.
وجرى تداول مقطع فيديو على نطاق واسع، يظهر زيدان يذرف الدموع خلال إلقائه كلمة أمام الحاضرين.
وكان “زيزو” يقول: “أنا فخور بكوني قادرًا على أن أكون عرابًا لمشروعكم.. السيد عمدة البلدة، يمكنك أن تفخر بقدرتك على إنشاء شيء استثنائي، مثل ما تفعلون لكل هذه العائلات بكل صدق”.
وأضاف: “سأفعل كل ما فى وسعى لمرافقة الجمعية الخيرية وأسر هؤلاء الأطفال”.
الدموع تغالب زين الدين زيدان #شاهد_سكاي pic.twitter.com/IcylAWSkgO
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) June 19, 2023