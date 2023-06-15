سابك توزع أرباحاً نقدية بواقع 18% عن النصف الأول 2023 الإحصاء: ارتفاع نسبة التضخم في المملكة بنسبة 2.8% خلال مايو فوكس نيوز تصف بايدن بالديكتاتور الناشئ وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة وزارة الدفاع تعلن موعد التسجيل في الكليات العسكرية لحملة الثانوية اليوم.. بدء تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات للجرام أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة بمعظم المناطق إيطاليا تودع برلسكوني بالدموع في جنازة مهيبة حضرها الآلاف
قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18% من رأس المال، وبواقع 1.8 ريال للسهم عن النصف الأول 2023.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول: “أن إجمالي الأرباح الموزعة بلغ نحو 5400 مليون ريال على أن يكون تاريخ الاستحقاق 12 سبتمبر 2023 (للمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق) ويكون تاريخ صرف الأرباح 2 أكتوبر 2023”.