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بواقع 1.8 ريال للسهم

سابك توزع أرباحاً نقدية بواقع 18% عن النصف الأول 2023

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
سابك توزع أرباحاً نقدية بواقع 18% عن النصف الأول 2023
المواطن - فريق التحرير

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قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18% من رأس المال، وبواقع 1.8 ريال للسهم عن النصف الأول 2023.

إجمالي الأرباح الموزعة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول: “أن إجمالي الأرباح الموزعة بلغ نحو 5400 مليون ريال على أن يكون تاريخ الاستحقاق 12 سبتمبر 2023 (للمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق) ويكون تاريخ صرف الأرباح 2 أكتوبر 2023”.

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