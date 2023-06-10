ساديو ماني مطلوب في دوري روشن السعودي

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، السنغالي ساديو ماني باهتمام أكثر من ناد في دوري روشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ظهور غير متوقع

وانضم ساديو ماني إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ما أثار الجدل بشأن مستقبله.

عرض أمام ساديو ماني

وأشار الصحافي بشبكة سكاي سبورت ألمانيا، فلوريان بليتينبيرج، اليوم السبت، إلى أن ساديو ماني دخل ضمن اهتمامات أندية دوري روشن السعودي، للتعاقد معه سواء في الميركاتو الصيفي الحالي أو العام المقبل.

ولفت عبر حسابه الخاص على “تويتر”، إلى انضمام النجم السنغالي إلى قائمة اللاعبين المستهدفين للانتقال إلى دوري روشن السعودي في المستقبل القريب، على خطى البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما.

وعلى الرغم من الاهتمام السعودي، إلا أن فلوريان بليتينبيرج نفى وجود عرض رسمي على طاولة بايرن ميونيخ من أجل شراء ساديو ماني، مشددًا على أن اللاعب السنغالي يصر على البقاء داخل صفوف الفريق البافاري.

ويصر نجم ليفربول السابق، على البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، وإثبات وجوده، إلا أن إدارة البافاري لا زالت منفتحة على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية في حالة تلقيه عرضاً مميزاً.