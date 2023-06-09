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بعد قرار من المدرب البرتغالي نونو سانتو

سببان يُبقيان عبدالرزاق حمدالله في الاتحاد

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
سببان يُبقيان عبدالرزاق حمدالله في الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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قرر المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، الإبقاء على خدمات اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الفريق الأول في الموسم المقبل رغم التعاقد مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيما.

ويأتي إبقاء نونو سانتو على اللاعب المغربي لسبيين أولهما أن اللاعب المغربي وراقة رابحة هجوميًّا، حيث فاز بلقب هداف دوري روشن موسم 2022/ 2023 برصيد 21 هدفًا.

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الأهلي والشباب رغبا في ضم حمدالله

كما أن رحيل اللاعب المغربي إلى ناد منافس للاتحاد في دوري روشن، قد يكون مكسب لهذا الفريق، في ظل رغبة كل من الأهلي والشباب بالتعاقد مع النجم المغربي.

السبب الثاني وراء إبقاء سانتو على اللاعب المغربي، هو كونه بديل ناجح للفرنسي كريم بنزيما في حال تعرض الأخير للإصابة.

حمدالله ورومارينيو وكورونادو
اللاعب المغربي ورومارينيو وكورونادو – المصدر @ittihad

وفي سياق آخر، كشف الإعلامي هتان النجار المقرب من نادي الاتحاد عن أن البرازيليين رومارينيو وإيجور كورونادو مرشحان لمغادرة العميد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال النجار في تصريحات لـ برنامج MBC في أسبوع: “رومارينيو وكورونادو من ضمن المرشحين للمغادرة وإذا قلت غير هذا فقد لا أكون صادقًا معك، أعتقد أنه في ظل النقلة الكبيرة التي يمر بها الفريق، من المتوقع حدوث أي شيء”.

وأضاف النجار: “المدرب نونو سانتو يرغب في الإبقاء على المغربي حمدالله وعلى المدافع المصري أحمد حجازي، كل ما تردد حول احتمالية رحيلهما عن الفريق غير صحيحة”.

وكان العميد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما كصفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

 

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