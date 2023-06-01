سبب اعتذار محمد مران إلى تاليسكا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعبي النصر محمد مران والبرازيلي أندرسون تاليسكا، حيث أقدم الأولى على الاعتذار للاعب الثاني خلال مباراة الفتح أمس في الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي.

اعتذار مران

وعرض المقطع، مران وهو يعتذر لـ اللاعب البرازيلي بعد أن سجل الأول الهدف الثالث للنصر وحرم اللاعب البرازيلي من إحراز هاتريك.

وكان اللاعب البرازيلي سجل هدفين وكان قريبًا من إحراز الهدف الثالث لكن مران أكد الكرة وأدخلها المرمى، ثم اعتذر بعد ذلك إلى اللاعب البرازيلي.

يذكر أن المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد، كان حقق لقب هداف دوري روشن برصيد 21 هدفًا وبفارق هدف عن تاليسكا.