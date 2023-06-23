سبب رفض روميلو لوكاكو عرض الهلال

كشف سيباستيان ليدور وكيل أعمال البلجيكي روميلو لوكاكو نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي سبب رفض اللاعب الانتقال لنادي الهلال.

وقال ليدور لـ موقع ” فوتبول إيطاليا” : ” موكلي رفض الانتقال إلى ميلان لأنه عاشق للإنتر، ورفض عرض الهلال بسبب رغبته الاستمرار في أوروبا.

روميلو لوكاكو يفضل البقاء في أوروبا

وفي وقت سابق، قال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو: إن النجم البلجيكي صاحب الأصول الكونغولية لم يغير موقفه، فهو لا يريد الانضمام إلى الهلال واللعب في السعودية، بل يريد الاستمرار في أوروبا.

ويسعى الهلال لضم صفقات عالمية هذا الصيف، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، البرازيلي نيمار، وذلك بعد فشل محاولات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتُشير التقارير إلى اقتراب الهلال من حسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي، بعقد ممتد حتى عام 2026، وذلك بجانب اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.

وكان لوكاكو وصل مع إنتر ميلان الإيطالي لنهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو الجاري، حيث خسر الإنتر اللقب لمصلحة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.