أعلى كادر وظيفي في تاريخ شؤون الحرمين لخدمة الحجاج توفير أجهزة بايوكير لتنقية الهواء بين صفوف الحجاج سبب رفض روميلو لوكاكو عرض الهلال آخر الاستعدادات بمشعر منى قبل 48 ساعة من يوم التروية المغربي الفائز بمسابقة عطر الكلام: اختياري لأداء الحج لفتة كريمة لن أنساها طالب يوجه انتقادًا لهيئة التقويم: التصحيح المعياري للاختبارات ظالم استمرار تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف الطلب القبض على 3 يمنيين لترويجهم 19 كيلو حشيش في عسير سفير أذربيجان يشيد بجهود السعودية في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن نيوكاسل قد يمنع الهلال من ضم روبن نيفيز !
كشف سيباستيان ليدور وكيل أعمال البلجيكي روميلو لوكاكو نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي سبب رفض اللاعب الانتقال لنادي الهلال.
وقال ليدور لـ موقع ” فوتبول إيطاليا” : ” موكلي رفض الانتقال إلى ميلان لأنه عاشق للإنتر، ورفض عرض الهلال بسبب رغبته الاستمرار في أوروبا.
وفي وقت سابق، قال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو: إن النجم البلجيكي صاحب الأصول الكونغولية لم يغير موقفه، فهو لا يريد الانضمام إلى الهلال واللعب في السعودية، بل يريد الاستمرار في أوروبا.
ويسعى الهلال لضم صفقات عالمية هذا الصيف، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، البرازيلي نيمار، وذلك بعد فشل محاولات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وتُشير التقارير إلى اقتراب الهلال من حسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي، بعقد ممتد حتى عام 2026، وذلك بجانب اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.
وكان لوكاكو وصل مع إنتر ميلان الإيطالي لنهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو الجاري، حيث خسر الإنتر اللقب لمصلحة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.