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بعد طلب من المدرب البرتغالي نونو سانتو

سبب قلق جماهير الاتحاد من إمكانية رحيل العبود والبيشي

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢١ مساءً
سبب قلق جماهير الاتحاد من إمكانية رحيل العبود والبيشي
المواطن - فريق التحرير

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أبدت جماهير نادي الاتحاد قلقها من بعض الأنباء الإعلامية المتداولة التي تشير إلى أن المدرب البرتغالي نونو سانتو قرر الاستغناء عن خدمات كل من عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود.

وقالت فئات عريضة من جماهير النادي عبر “تويتر” إن النادي بقيادة أنمار الحائلي سيعجز عن توفير بديل كل منهما خاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومع اقتراب العميد من المشاركة في 5 بطولات مهمة الموسم المقبل.

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قرار حاسم من سانتو

بينما قالت فئات أخرى إن إصرار البرتغالي سانتو على الاستغناء عن الكثيرين من لاعبي الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية، سيؤثر بالسلب على الفريق في الموسم المقبل خاصة في ظل 5 بطولات قوية ينافس العميد على الفوز بهم مثل ” دوري روشن، كأس الملك، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا، كأس العالم للأندية”.

الاتحاد - ترتيب الدوري السعودي

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