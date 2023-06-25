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عدد النفوق وصل إلى 300 رأس

سبب نفوق الأغنام المستوردة في حفر الباطن

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
سبب نفوق الأغنام المستوردة في حفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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شهدت أحواش الأغنام بمحافظة حفر الباطن نفوق أعداد كبيرة من الأغنام المستوردة من الأردن، بعد قرار سماح الاستيراد من الأردن وعدة دول أخرى.

وذكر عدد من أصحاب الأغنام النافقة أن سبب النفوق يعود لبقائها يومين في محجر جمارك منفذ الحديثة وطول المسافة من الأردن إلى حفر الباطن؛ مما تسبب لها في العطش والنفوق.

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عدد نفوق كبير

وأشار أحد المتضررين إلى أن عدد النفوق لديه وصل إلى 300 رأس بسبب الجوع والعطش وحرارة الأجواء، مضيفًا أن النفوق وصل لأعداد كبيرة في حفر الباطن وعدة مناطق أخرى.

ومن جانبه، باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن ومركز وقاء مواقع نفوق الأغنام، وتبين من مستقبل الإرسالية بأنها نافقة بسبب النقل، وتم التخلص منها بالطرق الصحية.

نفوق الأغنام في حفر الباطن

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