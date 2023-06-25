مكان قائد فاغنر غير معلوم تفاصيل عرض الهلال لضم نجم باريس سان جيرمان طلاء لتبريد طرق المشاة بـ المشاعر المقدسة انهيار جسر وغرق قطار شحن في أحد الأنهار بأمريكا سبب نفوق الأغنام المستوردة في حفر الباطن خدمات جديدة بإسكان الحجاج تلبي متطلباتهم مصرع سويدي وإصابة آخرين بعد خروج لعبة ملاهٍ عن مسارها جماهير الاتحاد تطالب برحيل 4 لاعبين السعودية جندت كافة القطاعات لخدمة حجاج بيت الله الحرام مشاريع نوعية تنظم طواف القدوم للحجاج
شهدت أحواش الأغنام بمحافظة حفر الباطن نفوق أعداد كبيرة من الأغنام المستوردة من الأردن، بعد قرار سماح الاستيراد من الأردن وعدة دول أخرى.
وذكر عدد من أصحاب الأغنام النافقة أن سبب النفوق يعود لبقائها يومين في محجر جمارك منفذ الحديثة وطول المسافة من الأردن إلى حفر الباطن؛ مما تسبب لها في العطش والنفوق.
وأشار أحد المتضررين إلى أن عدد النفوق لديه وصل إلى 300 رأس بسبب الجوع والعطش وحرارة الأجواء، مضيفًا أن النفوق وصل لأعداد كبيرة في حفر الباطن وعدة مناطق أخرى.
ومن جانبه، باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن ومركز وقاء مواقع نفوق الأغنام، وتبين من مستقبل الإرسالية بأنها نافقة بسبب النقل، وتم التخلص منها بالطرق الصحية.
نفوق مئات الأغنام المستوردة من #الأردن في #حفر_الباطن#صحيفة_المواطن
تغطية : @fawaz749 pic.twitter.com/DLpymcU7vd
— صحيفة المواطن (@almowatennet) June 25, 2023