Icon

دونالد ترامب قد يواجه عقوبة السجن 100 عام Icon حقيقة تفاوض النصر مع بيليغريني Icon مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بفيا رياض Icon فتاة تتفاجأ بالوليد بن طلال بجانبها على الدراجة Icon 4 أسئلة مهمة حول حرائق الغابات في كندا Icon الداخلية تصدر اللائحة التنفيذية لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية Icon سواريز يحسم موقفه من اللعب مع ميسي Icon الجماهير: نيمار مطلب هلالي Icon مبادرة طريق مكة تسهل إجراءات الحجاج الأتراك قبل مغادرتهم إلى الديار المقدسة Icon جراحة ناجحة لـ كارلوس جونيور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل مباراة مانشستر سيتي وإنتر

سجل مميز لـ رونالدو في نهائي أبطال أوروبا

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٨ مساءً
سجل مميز لـ رونالدو في نهائي أبطال أوروبا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يملك نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو سجلًا حافلًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل نهائي النسخة الحالية بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.

نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت، على ملعب “أتاتورك” في مدينة إسطنبول التركية.

قد يهمّك أيضاً
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

الأمر بالمعروف تفعل “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” بالدلم والرين

الأمر بالمعروف تفعل “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” بالدلم والرين

نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
إنتر والسيتي في النهائي – المصدر @ChampionsLeague

وكان مانشستر سيتي قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بعد تجاوزه لعقبة ريال مدريد الإسباني، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان بعد تفوقه على ميلان.

مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

تألق رونالدو أوروبيًا

ويُعد رونالدو أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولة بمسماها الحديث من خلال المشاركة في المباراة النهائية برصيد 5 ألقاب مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، بالتساوي مع الفرنسي كريم بنزيما المنتقل حديثًا إلى صفوف الاتحاد.

رونالدو وبنزيما
كريستيانو وبنزيما مع ريال مدريد

ويتصدر كريستيانو رونالدو، قائمة أكثر اللاعبين ظهورًا في المواجهات النهائية بمسماها الحديث برصيد 6 مباريات، متساويًا مع النجم باولو مالديني الذي خاض 6 لقاءات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي.

ويُعتبر رونالدو أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف في المباريات النهائية في عصر دوري أبطال أوروبا، حيث نجح في هز الشباك 4 مرات، يليه نجم ريال مدريد السابق، الويلزي غاريث بيل برصيد 3 أهداف.

رونالدو في دوري أبطال أوروبا
كريستيانو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 أشهر على انتهاء العمل بالأنظمة السابقة لاستخدامات المياه
السعودية اليوم

3 أشهر على انتهاء العمل بالأنظمة السابقة...

السعودية اليوم
تحقيق جديد يكشف تجنيد أوكرانيا لعناصر تخريبية داخل روسيا
العالم

تحقيق جديد يكشف تجنيد أوكرانيا لعناصر تخريبية...

العالم
مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار
السعودية اليوم

مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار

السعودية اليوم
رويترز: أوبك+ تعمل على اتفاق جديد
السعودية اليوم

رويترز: أوبك+ تعمل على اتفاق جديد

السعودية اليوم
التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون
الرياضة

التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

الرياضة
تحديث تطبيق بلاغ تجاري يتيح للمستهلك المتابعة
السعودية اليوم

تحديث تطبيق بلاغ تجاري يتيح للمستهلك المتابعة

السعودية اليوم
أمطار رعدية وسيول وبرد في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وسيول وبرد في 5 مناطق

السعودية اليوم
كل ما تريد معرفته عن ميزة تعديل رسائل واتساب
تكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن ميزة تعديل...

تكنولوجيا