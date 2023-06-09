سجل مميز لـ رونالدو في نهائي أبطال أوروبا

يملك نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو سجلًا حافلًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل نهائي النسخة الحالية بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.

نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت، على ملعب “أتاتورك” في مدينة إسطنبول التركية.

وكان مانشستر سيتي قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بعد تجاوزه لعقبة ريال مدريد الإسباني، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان بعد تفوقه على ميلان.

تألق رونالدو أوروبيًا

ويُعد رونالدو أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولة بمسماها الحديث من خلال المشاركة في المباراة النهائية برصيد 5 ألقاب مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، بالتساوي مع الفرنسي كريم بنزيما المنتقل حديثًا إلى صفوف الاتحاد.

ويتصدر كريستيانو رونالدو، قائمة أكثر اللاعبين ظهورًا في المواجهات النهائية بمسماها الحديث برصيد 6 مباريات، متساويًا مع النجم باولو مالديني الذي خاض 6 لقاءات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي.

ويُعتبر رونالدو أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف في المباريات النهائية في عصر دوري أبطال أوروبا، حيث نجح في هز الشباك 4 مرات، يليه نجم ريال مدريد السابق، الويلزي غاريث بيل برصيد 3 أهداف.