سعر الخروف الحري من 1400 إلى 1800 ريال في الباحة 

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تشهد أسواق المواشي بمنطقة الباحة في مثل هذه الأيام من كل عام، حركةً شرائيةً مكثفةً، يجتمع فيه تجار ومربو المواشي ويعرضون مواشيهم وسط إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي وفق الشروط الشرعية للأضحية.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولة ميدانية اليوم حركة السوق ووفرة المواشي بمحافظة العقيق بجميع أنواعها مثل الخروف “الحري” حيث تتراوح أسعاره من 1400 إلى 1800 ريالٍ، و”النجدي” من 1600 إلى 2300 ريالٍ.
وأوضح عدد من مربي الماشية أنهم يستعدون مبكراً لموسم عيد الأضحى، الذي يعد موسماً نشطاً لبيع المواشي، كما بيّن عدد من المتسوقين أنهم يأخذون وقتاً كافياً لمعاينة الأضاحي، والبحث عن أجودها للحصول على الأضحية في وقت مبكر، وبسعر مناسب، تجنباً لزحام الأيام الأخيرة.