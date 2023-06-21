سعر الخروف الحري من 1400 إلى 1800 ريال في الباحة 

تشهد أسواق المواشي بمنطقة الباحة في مثل هذه الأيام من كل عام، حركةً شرائيةً مكثفةً، يجتمع فيه تجار ومربو المواشي ويعرضون مواشيهم وسط إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي وفق الشروط الشرعية للأضحية.

سعر الخروف الحري

ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولة ميدانية اليوم حركة السوق ووفرة المواشي بمحافظة العقيق بجميع أنواعها مثل الخروف “الحري” حيث تتراوح أسعاره من 1400 إلى 1800 ريالٍ، و”النجدي” من 1600 إلى 2300 ريالٍ.

استعداد مبكر

وأوضح عدد من مربي الماشية أنهم يستعدون مبكراً لموسم عيد الأضحى، الذي يعد موسماً نشطاً لبيع المواشي، كما بيّن عدد من المتسوقين أنهم يأخذون وقتاً كافياً لمعاينة الأضاحي، والبحث عن أجودها للحصول على الأضحية في وقت مبكر، وبسعر مناسب، تجنباً لزحام الأيام الأخيرة.