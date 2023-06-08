سيارات جوجل تستعد لتصوير شوارع ألمانيا

تعتزم شركة جوجل الأمريكية العملاقة للبحث على الإنترنت تحديث صور خدمة معاينة الشوارع في ألمانيا، الأمر الذي أثار مخاوف تتعلَّق بالخصوصية.

صور الشوارع الألمانية

وأفادت الشركة، بأنها ستجدّد صور الشوارع الألمانية في خدمتها ستريت فيو لمعاينة الشوارع بعد أكثر من 10 سنوات.

وبحسب جوجل، وبدءًا من الثاني والعشرين من يونيو، ستلتقط مركبات التصوير للشركة صورًا جديدة.

وبعد ذلك، ستخضع الخدمة للتحديث تدريجيًّا اعتبارًا من منتصف يوليو، وسيجرى ذلك بشكل مبدئي فقط للمدن العشرين المتاحة بالخدمة حتى الآن.

خدمة معاينة الشوارع

وباستخدام خدمة معاينة الشوارع، يستطيع المستخدمون رؤية مشاهد فوتوغرافية للشوارع عبر خدمة خرائط غوغل والتنقل فيها على الشاشة.

وتم طرح خدمة معاينة الشوارع في ألمانيا بنهاية عام 2010، بينما التقطت صور فوتوغرافية لها في عامي 2008 و2009.

وفي ذلك الوقت، مارس عدد كبير نسبيًّا من المواطنين في ألمانيا حقهم في إخفاء رؤية المباني التي يقطنون فيها.