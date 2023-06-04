Icon

هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات Icon فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم Icon العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد رحيله عن سان جيرمان

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يحظى النجم الإسباني سيرجيو راموس، باهتمام أكثر من ناد سعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان.

رحيل سيرجيو راموس

وخاض سيرجيو راموس، آخر مباراة بقميص فريق باريس سان جيرمان بالأمس ضد كليرمون في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد قرار الإدارة برحيله مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، ولكنه لم يحسم مصيره حتى الآن.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لظهور الباندا البيضاء النادرة بالصين

لقطات لظهور الباندا البيضاء النادرة بالصين

10 وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

10 وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

وكان المدافع الإسباني قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وشارك معه في 58 مباراة، وأحرز 6 أهداف.

سيرجيو راموس
المدافع الإسباني – المصدر @PSG_English

 عروض من دوري روشن

وأكدت تقارير أن سيرجيو راموس صاحب الـ37 عامًا، بات قريبًا من الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد، حيث يرغب ناديا النصر والهلال في التعاقد معه، كما طالب جمهور النادي الأهلي بضمه.

راموس
المدافع الإسباني – المصدر larazon

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، ليصبح اسم سيرجيو راموس ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد، وكتب حساب موج: “راموس هلالي”

وعلق نواف الآسيوي على هذه الأنباء، قائلًا: “راموس هو اللاعب الثالث بعد بنزيما ورونالدو الذي سينتقل للدوري السعودي”، وقال عمار: “بوسكتس وراموس وزاها أتمناهم في الاتحاد”.

سيرجيو راموس
المدافع الإسباني – المصدر psg

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم