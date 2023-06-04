سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن

يحظى النجم الإسباني سيرجيو راموس، باهتمام أكثر من ناد سعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان.

رحيل سيرجيو راموس

وخاض سيرجيو راموس، آخر مباراة بقميص فريق باريس سان جيرمان بالأمس ضد كليرمون في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد قرار الإدارة برحيله مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، ولكنه لم يحسم مصيره حتى الآن.

وكان المدافع الإسباني قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وشارك معه في 58 مباراة، وأحرز 6 أهداف.

عروض من دوري روشن

وأكدت تقارير أن سيرجيو راموس صاحب الـ37 عامًا، بات قريبًا من الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد، حيث يرغب ناديا النصر والهلال في التعاقد معه، كما طالب جمهور النادي الأهلي بضمه.

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، ليصبح اسم سيرجيو راموس ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد، وكتب حساب موج: “راموس هلالي”

وعلق نواف الآسيوي على هذه الأنباء، قائلًا: “راموس هو اللاعب الثالث بعد بنزيما ورونالدو الذي سينتقل للدوري السعودي”، وقال عمار: “بوسكتس وراموس وزاها أتمناهم في الاتحاد”.