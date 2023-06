سيرخيو راموس يحدد موقفه من 3 عروض سعودية

كشفت تقارير صحفية عن الموعد الذي حدده اللاعب الإسباني سيرخيو راموس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق للرد على 3 عروض سعودية جاءت له من أجل اللعب في دوري روشن في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر”: “اللاعب الإسباني تلقى 3 عروض من السعودية، وهو الآن يقيمها والرد سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وقيل: إن اللاعب الإسباني صاحب الـ37 عامًا كان تلقى عروضًا من أندية الأهلي والاتحاد والنصر للعب في دوري روشن الموسم المقبل.

وقالت صحيفة AS الرومانية: إن فريق ميلان الإيطالي يرغب وبقوة في التعاقد مع المدافع الإسباني صاحب الـ37 عامًا وذلك لتعويض اعتزال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

كما أن روما الإيطالي سينافس مواطنه ميلان لضم المدافع الإسباني بطلب من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حيث سبق للثنائي أن عملا معًا في نادي ريال مدريد خلال الفترة من 2010 إلى عام 2013.

وكان نادي الاتحاد فكّر في ضم المدافع الإسباني المخضرم للعب بجوار المصري أحمد حجازي في الموسم المقبل.

🚨💰 Sergio #Ramos received 3 official offers from 🇸🇦 clubs.

⌛️ The 🇪🇸 centre-back is evaluating the proposals and in the next days will make a decision. 🐓⚽️ #Transfers https://t.co/rLGs0xsZ4M pic.twitter.com/U4fsxPQwRN

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 8, 2023