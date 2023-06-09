Icon

مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود Icon طريقة لامتلاك شقة سكنية بقسط شهري 500 ريال Icon إجلاء 300 طفل من دار أيتام في الخرطوم Icon إخماد حريق في وحدة تكييف بمطعم في الخبر Icon بدء تنفيذ الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق Icon الاتفاق السري بين الصين وكوبا لإنشاء قاعدة للتجسس غير صحيح Icon سيرخيو راموس يحدد موقفه من 3 عروض سعودية Icon برشلونة يهدد الهلال في صفقة جوندوجان Icon سبب انسحاب الاتحاد من صفقة كانتي Icon الهلال يفكر في ضم لوكاكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي

سيرخيو راموس يحدد موقفه من 3 عروض سعودية

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
سيرخيو راموس يحدد موقفه من 3 عروض سعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية عن الموعد الذي حدده اللاعب الإسباني سيرخيو راموس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق للرد على 3 عروض سعودية جاءت له من أجل اللعب في دوري روشن في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر”: “اللاعب الإسباني تلقى 3 عروض من السعودية، وهو الآن يقيمها والرد سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة”.

قد يهمّك أيضاً
محمد عبده عن مشاركته في زفاف ولي العهد الأردني: السعودية والأردن شعب واحد

محمد عبده عن مشاركته في زفاف ولي العهد الأردني: السعودية والأردن شعب...

مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!

مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!

وقيل: إن اللاعب الإسباني صاحب الـ37 عامًا كان تلقى عروضًا من أندية الأهلي والاتحاد والنصر للعب في دوري روشن الموسم المقبل.

ميلان مهتم بضم راموس

وقالت صحيفة AS الرومانية: إن فريق ميلان الإيطالي يرغب وبقوة في التعاقد مع المدافع الإسباني صاحب الـ37 عامًا وذلك لتعويض اعتزال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

راموس مع منتخب إسبانيا 1

كما أن روما الإيطالي سينافس مواطنه ميلان لضم المدافع الإسباني بطلب من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حيث سبق للثنائي أن عملا معًا في نادي ريال مدريد خلال الفترة من 2010 إلى عام 2013.

وكان نادي الاتحاد فكّر في ضم المدافع الإسباني المخضرم للعب بجوار المصري أحمد حجازي في الموسم المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غرق 8 أشخاص وإجلاء الآلاف بسبب فيضانات إيطاليا
العالم

غرق 8 أشخاص وإجلاء الآلاف بسبب فيضانات...

العالم
الأمطار تؤثر على أول بث مباشر من المريخ
غرائب

الأمطار تؤثر على أول بث مباشر من...

غرائب
تعادل سلبي بين الاتحاد والطائي في الشوط الأول
الرياضة

تعادل سلبي بين الاتحاد والطائي في الشوط...

الرياضة
17 وظيفة شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف

17 وظيفة شاغرة في الاتصالات السعودية

وظائف
السويلم يطلع على إنجازات ترميم ومسيرتها التنموية
السعودية اليوم

السويلم يطلع على إنجازات ترميم ومسيرتها التنموية

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الإيطالي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الإيطالي

السعودية اليوم
فيضان مجرى تصريف سيول وادي العجمة بنجران
السعودية اليوم

فيضان مجرى تصريف سيول وادي العجمة بنجران

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم