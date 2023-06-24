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بعد توقيعه لنادي بيراميدز

سيف فاروق جعفر يسبب أزمة لـ الزمالك

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
سيف فاروق جعفر يسبب أزمة لـ الزمالك
المواطن - فريق التحرير

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تسبب اللاعب المصري سيف فاروق جعفر في أزمة لفريقه الزمالك المصري، وذلك بعد الاتفاق بينهما على التجديد لمدة 4 مواسم مقبلة.

وفجر الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير مفاجأة حول الأمر قائلًا اليوم عبر حسابه في “تويتر” : ” مفاجأة سيف جعفر، وقع لمدة 4 سنوات مع نادي بيراميدز بشكل نهائي”.

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سيف فاروق جعفر لم يجدد مع الزمالك

وجاءت تلك التغريدة لتنفي ما تردد في الإعلام الرياضي المصري في الأسابيع الماضية أن اللاعب سيف جعفر صاحب الـ 24 عامًا سيجدد مع الزمالك لمدة 4 مواسم.

سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك

ورد نادي بيراميدز على ما تردد بتوقيع سيف جعفر على عقد التجديد مع الزمالك نافيًا الأمر، ومؤكدًا أن نجل فاروق جعفر لاعب الزمالك الأسبق انضم إلى بيراميدز موقعًا على عقد مدته 4 سنوات للعب مع الفريق السماوي.

جدير بالذكر أن سيف جعفر سيلتحق بزميله يوسف أسامة نبيه الذي فضّل الرحيل عن الزمالك والانضمام لنادي بيراميدز.

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