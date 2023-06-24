سيف فاروق جعفر يسبب أزمة لـ الزمالك

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تسبب اللاعب المصري سيف فاروق جعفر في أزمة لفريقه الزمالك المصري، وذلك بعد الاتفاق بينهما على التجديد لمدة 4 مواسم مقبلة.
وفجر الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير مفاجأة حول الأمر قائلًا اليوم عبر حسابه في “تويتر” : ” مفاجأة سيف جعفر، وقع لمدة 4 سنوات مع نادي بيراميدز بشكل نهائي”.
وجاءت تلك التغريدة لتنفي ما تردد في الإعلام الرياضي المصري في الأسابيع الماضية أن اللاعب سيف جعفر صاحب الـ 24 عامًا سيجدد مع الزمالك لمدة 4 مواسم.
ورد نادي بيراميدز على ما تردد بتوقيع سيف جعفر على عقد التجديد مع الزمالك نافيًا الأمر، ومؤكدًا أن نجل فاروق جعفر لاعب الزمالك الأسبق انضم إلى بيراميدز موقعًا على عقد مدته 4 سنوات للعب مع الفريق السماوي.
جدير بالذكر أن سيف جعفر سيلتحق بزميله يوسف أسامة نبيه الذي فضّل الرحيل عن الزمالك والانضمام لنادي بيراميدز.
مفاجأه سيف فاروق جعفر وقع لمدة 4 سنوات مع بيراميدز بشكل نهائي
— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 24, 2023