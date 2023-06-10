سيموني إنزاجي يطمح إلى إنجاز خاص بـ نهائي دوري الأبطال

يطمح المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي إلى تحقيق إنجاز خاص به لأول مرة في حال فاز بلقب دوري أبطال أوروبا اليوم ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

سيموني إنزاجي

ويريد سيموني إنزاجي صاحب الـ46 عامًا في أن يصبح أول إيطالي يقود إنتر ميلان للفوز بدوري أبطال أوروبا، حيث حقق إنتر ميلان قبل نهائي اليوم، لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات أعوام 1964 و 1965 و 2010 وكانت كلها تحت قيادة مدربين غير إيطاليين.

في عام 1964 حقق الإنتر اللقب الأول له على حساب فريق ريال مدريد الإسباني تحت قيادة الأرجنتيني هيلينيو هيريرا، ثم في عام 1965 حقق هيلينيو اللقب الثاني للإنتر على حساب بنفيكا البرتغالي.

وفي عام 2010 حقق الإنتر ثالث ألقابه على حساب بايرن ميونخ الألماني وتحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيدير الحكم البولندي سيمون مارتشينياك اليوم، المباراة النهائية في دوري الأبطال وسيعاونه كل من البولندي باويل سوكولنيكي وتوماس ليستكيفيس كحكمين مساعدين، أما الحكم الروماني إيستفان كوفاتش سيكون حكمًا رابعًا وتوماسز كوياتكوفسكي حكمًا للفيديو.

وسبق للحكم مارتشينياك إدارة نهائي كأس العالم 2022 الذي أُقيم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

وتنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “أتاتورك ”.

وستنقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BEIN 4K HDR , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , TOD APP – BEIN SPORTS.