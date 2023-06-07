Icon

الأرض لن تحتمل 10 مليارات إنسان Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلاب كلية الملك فهد الأمنية Icon مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم Icon وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية Icon حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة Icon طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا Icon هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية Icon توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية Icon سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب Icon جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع جوندوجان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
اهتمام عالمي بصفقة انضمام كريم بنزيما

سي إن إن: الدوري السعودي أفضل وجهات نجوم كرة القدم بالعالم

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
سي إن إن: الدوري السعودي أفضل وجهات نجوم كرة القدم بالعالم
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

هزت صفقة انضمام اللاعب الفرنسي كريم بنزيما للدوري السعودي، الأوساط الرياضية العالمية، بعدما وصل الحائز على الكرة الذهبية كريم بنزيما لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد الجديد إلى جدة مساء اليوم، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف العميد لمدة 3 سنوات مقبلة.

السعودية وجهة النجوم

لعب بنزيما مباراته الأخيرة مع ريال مدريد، الأحد الماضي، بعد أن أمضى 14 عامًا مع العملاق الإسباني، وفاز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2022، ويبدأ بنزيما مرحلة جديدة مع نادي الاتحاد الفائز بلقب الدوري السعودي للمحترفين (SPL) هذا الموسم تحت إشراف مدرب توتنهام هوتسبير السابق نونو إسبيريتو سانتو، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

قد يهمّك أيضاً
أولى رحلات طريق مكة تغادر المغرب

أولى رحلات طريق مكة تغادر المغرب

تراجع النفط عند الإغلاق مع تبديد مخاوف اقتصادية

تراجع النفط عند الإغلاق مع تبديد مخاوف اقتصادية

وأضافت “سي إن إن” : ” أن الدوري السعودي أصبح من الوجهات العالمية الرائدة لنجوم كرة القدم، بعدما عرض على بنزيما صفقة تزيد قيمتها على 100 مليون دولار”.

نمر جديد بالدوري السعودي

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر”، مقطع فيديو للمهاجم الفرنسي قائلاً: “بنزيما هنا. سوف يزأر نمر جديد. مرحبًا بكم في الاتحاد”. وقال رئيس نادي الاتحاد أنمار بن عبد الله الهليل: “انضمام حامل الكرة الذهبية من ريال مدريد، يعد إنجازًا تاريخيًا آخر لنادي الاتحاد. كريم هو رمز عالمي لكرة القدم”

من جهته رحب لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو بانضمام بنزيما لصفوف الدوري السعودي، مؤكدًا أنه سعيد باللعب في السعودية.

أول تعليق من بنزيما

وكان بنزيما علق بعد انتقاله إلى نادي الاتحاد قائلًا: “أنا متحمس لتلك التجربة في بلد جديدة وأعرف أن الاتحاد يتمتع بتاريخ كبير وله طموحات كبيرة تتخطى الفوز بلقب دوري روشن، وأنا فخور بمسيرتي التي حققتها في أوروبا وإسبانيا وفرنسا وأريد خوض تحدٍّ جديد في بلد مختلف”.

وتابع بنزيما: “أتطلع إلى العمل مع زملائي الجدد في نادي الاتحاد وقدوم نجوم مثل كريستيانو رونالدو يجعل المنافسة في الدوري السعودي قوية، أنا هنا للفوز، ومتحمس جدًّا للقاء اللاعبين والجمهور في جدة”.

انضم بنزيمة إلى ريال مدريد قادماً من ليون في عام 2009، وكان يبلغ من العمر 21 عاماً، وفاز بـ 25 لقباً مع النادي، وخاض 648 مباراة وسجل 354 هدفاً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر أجير
السعودية اليوم

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم...

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية

السعودية اليوم
معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11 بسهولة
تكنولوجيا

معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11...

تكنولوجيا
تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة في أمريكا
العالم

تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة...

العالم
الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية
السعودية اليوم

الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة:...

السعودية اليوم
إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة
أخبار أمنية

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من...

أخبار أمنية
طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة يصلون إلى جدة
السعودية اليوم

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة...

السعودية اليوم
صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب سيكون كارثيًا
العالم

صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب...

العالم