سي إن إن: الدوري السعودي أفضل وجهات نجوم كرة القدم بالعالم

هزت صفقة انضمام اللاعب الفرنسي كريم بنزيما للدوري السعودي، الأوساط الرياضية العالمية، بعدما وصل الحائز على الكرة الذهبية كريم بنزيما لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد الجديد إلى جدة مساء اليوم، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف العميد لمدة 3 سنوات مقبلة.

السعودية وجهة النجوم

لعب بنزيما مباراته الأخيرة مع ريال مدريد، الأحد الماضي، بعد أن أمضى 14 عامًا مع العملاق الإسباني، وفاز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2022، ويبدأ بنزيما مرحلة جديدة مع نادي الاتحاد الفائز بلقب الدوري السعودي للمحترفين (SPL) هذا الموسم تحت إشراف مدرب توتنهام هوتسبير السابق نونو إسبيريتو سانتو، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وأضافت “سي إن إن” : ” أن الدوري السعودي أصبح من الوجهات العالمية الرائدة لنجوم كرة القدم، بعدما عرض على بنزيما صفقة تزيد قيمتها على 100 مليون دولار”.

نمر جديد بالدوري السعودي

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر”، مقطع فيديو للمهاجم الفرنسي قائلاً: “بنزيما هنا. سوف يزأر نمر جديد. مرحبًا بكم في الاتحاد”. وقال رئيس نادي الاتحاد أنمار بن عبد الله الهليل: “انضمام حامل الكرة الذهبية من ريال مدريد، يعد إنجازًا تاريخيًا آخر لنادي الاتحاد. كريم هو رمز عالمي لكرة القدم”

من جهته رحب لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو بانضمام بنزيما لصفوف الدوري السعودي، مؤكدًا أنه سعيد باللعب في السعودية.

أول تعليق من بنزيما

وكان بنزيما علق بعد انتقاله إلى نادي الاتحاد قائلًا: “أنا متحمس لتلك التجربة في بلد جديدة وأعرف أن الاتحاد يتمتع بتاريخ كبير وله طموحات كبيرة تتخطى الفوز بلقب دوري روشن، وأنا فخور بمسيرتي التي حققتها في أوروبا وإسبانيا وفرنسا وأريد خوض تحدٍّ جديد في بلد مختلف”.

وتابع بنزيما: “أتطلع إلى العمل مع زملائي الجدد في نادي الاتحاد وقدوم نجوم مثل كريستيانو رونالدو يجعل المنافسة في الدوري السعودي قوية، أنا هنا للفوز، ومتحمس جدًّا للقاء اللاعبين والجمهور في جدة”.

انضم بنزيمة إلى ريال مدريد قادماً من ليون في عام 2009، وكان يبلغ من العمر 21 عاماً، وفاز بـ 25 لقباً مع النادي، وخاض 648 مباراة وسجل 354 هدفاً.