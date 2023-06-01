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أجريا أكثر من 20 بحثًا ومشروعًا

سي إن إن: ريانة والقرني علامة فارقة في تاريخ رحلات الفضاء

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
سي إن إن: ريانة والقرني علامة فارقة في تاريخ رحلات الفضاء
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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عاد رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي وعلي القرني، بعد نجاح مهمتهما في الفضاء، وذلك في ختام مهمة بحثية على متن محطة الفضاء الدولية، استمرت لـ10 أيام.

مهمة تاريخية

ووصفت شبكة سي إن إن الأمريكية مهمة AX-2، بأنها تاريخية، وكانت أيضًا علامة فارقة في تاريخ رحلات الفضاء، حيث أصبحت باحثة الخلايا الجذعية ريانة برناوي أول امرأة سعودية تسافر إلى الفضاء.

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وتعد مهمة AX-2، واحدة من سلسلة المهمات التجارية المصممة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في رحلات الفضاء، بحسب “سي إن إن”.

تجارب الفريق العلمية

أمضى طاقم AX-2 حوالي ثمانية أيام في العمل جنبًا إلى جنب مع رواد فضاء الذين يمثلون وكالة ناسا ووكالة الفضاء الروسية روسكوموس ووكالة الفضاء الإماراتية على متن محطة الفضاء، وعلى الرغم من أنهم عملوا وفقًا لجداول زمنية مختلفة، إلا أن رائدي الفضاء السعوديين أجريا أكثر من 20 بحثًا ومشروعًا علميًّا، بما في ذلك الخلايا الجذعية وأبحاث طبية حيوية أخرى.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد أعلنت، أمس الأربعاء، “نجاح مهمة رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني بهبوط المركبة الفضائية التي تقلّهما وطاقم المهمة ’AX-2‘، بعد رحلة علمية متميزة في محطة الفضاء الدولية (ISS)، حققت مساعي المملكة في الإسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، وبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة، فيما تعد هذه المهمة الرائدة علامة فارقة للمملكة العربية السعودية، ولحظة فخر للإنجازات الوطنية والعلمية في قطاع الفضاء”.

عودة رائدي الفضاء

ظهر الرائدان يلوحان بأيديهما بعد خروجهما من الكبسولة الفضائية “دراجون”، وتبين أنهما بصحة جيدة، وسوف يتم إجراء بعض الفحوصات الطبية لهما بعد وصولهما إلى ولاية فلوريدا الأمريكية على متن سفينة الاسترداد.

يشار إلى أن ريانة برناوي وزميلها علي القرني، أول رائدي فضاء سعوديين، ينطلقان إلى المحطة الدولية للفضاء، وبدأت رحلتهما على متن مركبة “دراجون كرو” لشركة سبيس إكس 21 مايو الجاري.

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