“شؤون الحرمين” تستحدث خدمة جديدة داخل الرواق السعودي سي إن إن: ريانة والقرني علامة فارقة في تاريخ رحلات الفضاء السعودية تحصد الإنجازات بتخطيط استراتيجي ورؤية قيادة حكيمة 133 وظيفة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الانخراط في تجارة المخدرات خيانة للوطن ولا يمكن التسامح معه ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات أمطار رعدية غزيرة وبرد وضباب وسيول في 5 مناطق طفل روسي يلعب 556 تمرين ضغط بـ 20 دقيقة السعودية تعزز دعم الأمن الغذائي العالمي عبر صفقة جديدة مع البرازيل
استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة دافعي العربات داخل “الرواق السعودي” الحديث وصحن المطاف الأرضي والدور الأول لخدمة ضيوف الرحمن والزوار في رحاب البيت العتيق.
وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد بن صالح المقاطي أن الرئاسة عملت على توفير عدد من الموظفين في “الرواق السعودي”, لمواكبة الأنماط الحركية وتخفيف الازدحام والكثافة العددية من ضيوف الرحمن، ومراقبة حركة سير العربات، والإجابة على استفساراتهم فيما يتعلق بمواقع الخدمات المقدمة من إدارة التنقل.
ولفت المقاطي الانتباه إلى أن إدارة التنقل عملت على تسهيل الوصول إلى مواقع خدمة العربة الكهربائية من خلال الشاشات الرقمية واللوحات الإرشادية في المسجد الحرام وزيادة أعدادها في “الرواق السعودي” بهدف تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.