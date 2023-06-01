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لمواكبة الأنماط الحركية وتخفيف الازدحام

“شؤون الحرمين” تستحدث خدمة جديدة داخل الرواق السعودي

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
“شؤون الحرمين” تستحدث خدمة جديدة داخل الرواق السعودي
المواطن - واس

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استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة دافعي العربات داخل “الرواق السعودي” الحديث وصحن المطاف الأرضي والدور الأول لخدمة ضيوف الرحمن والزوار في رحاب البيت العتيق.

مواكبة الأنماط الحركية

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد بن صالح المقاطي أن الرئاسة عملت على توفير عدد من الموظفين في “الرواق السعودي”, لمواكبة الأنماط الحركية وتخفيف الازدحام والكثافة العددية من ضيوف الرحمن، ومراقبة حركة سير العربات، والإجابة على استفساراتهم فيما يتعلق بمواقع الخدمات المقدمة من إدارة التنقل.

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مواقع خدمة العربة الكهربائية

ولفت المقاطي الانتباه إلى أن إدارة التنقل عملت على تسهيل الوصول إلى مواقع خدمة العربة الكهربائية من خلال الشاشات الرقمية واللوحات الإرشادية في المسجد الحرام وزيادة أعدادها في “الرواق السعودي” بهدف تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

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