شركة أمريكية تطلق مركبة خارقة للهروب من الكوارث 

طرحت شركة أمريكية سيارة هي الأولى من نوعها في العالم، وهي عبارة عن مركبة خارقة مخصصة للهروب من الكوارث الطبيعية والاحتماء بها في أوقات الأزمات الكبرى والشدائد مثل الزلازل والفيضانات وغيرها.

سعر المركبة

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن سعر المركبة يبلغ 160 ألف دولار، ووصف التقرير هذه السيارة بأنها مخصصة لمواجهة نهاية العالم في إشارة إلى الكوارث الكبرى التي يرغب الإنسان في النجاة منها، مضيفًا أنها تغير مفهوم الحماية ليصبح في مركبة قادرة على الحركة بدلًا من المفهوم التقليدي عن النزول تحت الأرض.

وذكرت ديلي ميل أن السيارة الحديثة ذات تصميم بربري يجعلها غير قابلة للاختراق من قبل القوى الخارجية، وتقول الشركة المنتجة إنه في حال حدوث كوارث طبيعية فمن الممكن اللجوء إلى هذه المركبة بدلًا من النزول تحت الأرض.

مواصفات السيارة

وكشفت شركة (Apocalypse Manufacturing) وتتخذ من ولاية فلوريدا الأميركية مقرًا لها عن هذه السيارة، وهي سيارة دفع رباعي ضخمة يطلق عليها اسم (Super Truck)، وتتميز بمحرك (Hellcat V8) الذي ينتج 850 حصانًا.

وقال جوزيف غطاس، مدير الشركة المنتجة لهذه المركبة: لا توجد سيارة دفع رباعي أخرى في السوق تتميز بالسرعة والحجم والموثوقية والراحة والمساحة وميزات الطرق الوعرة كأحدث ابتكاراتنا.

وتستخدم هذه المركبة إطارات 40 بوصة وحافات 22 بوصة، وتأتي بطول 6.9 قدم وعرض 8.1 قدم وطول 20 قدمًا، وصُنعت الجهة الأمامية من الفولاذ كمان أن المصد فولاذي أيضًا.

وفي الوقت نفسه، تسمح العجلات المفتوحة للشاحنة بالانطلاق على ارتفاع يصل إلى 10 أقدام من الأرض، مما يجعلها مثالية للقيادة المحفوفة بالمخاطر.