شروط تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي

توفر منصة بلدي خدمة تصريح ذبح الأضاحي لأصحاب المطاعم والمطابخ لمواكبة الطلب المتزايد على الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك وفق بعض الاشتراطات والإجراءات الميسرة، كما تأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية في التحول الرقمي والتسهيل على المستفيدين دون تكبد عناء حجز موعد ومراجعة الجهات الحكومية.

شروط تصريح ذبح الأضاحي

وبحسب منصة بلدي يجب توفر في طالب الترخيص ما يلي:

أن يكون لمقدم الطلب صفة على السجل التجاري/رقم 700.

يجب أن تكون الرخصة من نوع رخصة محل.

كما يجب أن تكون الرخصة حالتها سارية وألا تكون الرخصة موقوفة جزئيًــا على خدمة تصريح ذبح الأضاحي

يجب أن يكون موقع الرخصة مكتملًا كما يجب أن تكون بيانات رمز الاستجابة السريع للرخصة مكتملة.

الإجراءات والخطوات

ويمر إصدار تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ بعدد من الإجراءات كما يلي: