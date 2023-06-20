لقطات مروعة لحريق أكبر الملاهي في ألمانيا شروط تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي تفاصيل تصميم معرض الرياض إكسبو 2030 رئيس أهل الحديث بالهند: السعودية تقدم جهودًا جبارة لخدمة الحجاج خالد بن سلمان يهنئ الشيخ أحمد الصباح السعودية تخصص 7.8 مليار دولار لاستضافة إكسبو 2030 الرياض جاهزة لاستضافة إكسبو 2030 بملف تنافسي متكامل ريما بنت بندر: السعودية ستصدر تأشيرة دخول خاصة بإكسبو 2030 ضبط 14 مخالفة توطين وظائف بنجران بدء إصدار تصريح ذبح الأضاحي في المدينة المنورة
توفر منصة بلدي خدمة تصريح ذبح الأضاحي لأصحاب المطاعم والمطابخ لمواكبة الطلب المتزايد على الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك وفق بعض الاشتراطات والإجراءات الميسرة، كما تأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية في التحول الرقمي والتسهيل على المستفيدين دون تكبد عناء حجز موعد ومراجعة الجهات الحكومية.
وبحسب منصة بلدي يجب توفر في طالب الترخيص ما يلي:
ويمر إصدار تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ بعدد من الإجراءات كما يلي: