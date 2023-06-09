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يتم استغلاله واختراق طفولته

شهرة الطفل بمواقع التواصل تهدد نموه العقلي والنفسي

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٨ مساءً
شهرة الطفل بمواقع التواصل تهدد نموه العقلي والنفسي
المواطن - فريق التحرير

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حذرت المساعدة التنفيذية في مجلس شؤون الأسرة هيلة المكيرش، من متابعة الأطفال للمشاهير ونشرهم للمحتوى المرئي على منصات التواصل الاجتماعي، لجعلهم من المشاهير.

وأوضحت المكيرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “120” على “قناة الإخبارية”: يتعارض مع حق الطفل، حيث يتم استغلاله واختراق طفولته ويصبح فريسة على منصات التواصل.

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وأضافت أن جعل الطفل مشهورًا في مواقع التواصل الاجتماعي يهضم حقوقه ويهدد نموه العقلي والنفسي.

 

 

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