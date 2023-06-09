شهرة الطفل بمواقع التواصل تهدد نموه العقلي والنفسي

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حذرت المساعدة التنفيذية في مجلس شؤون الأسرة هيلة المكيرش، من متابعة الأطفال للمشاهير ونشرهم للمحتوى المرئي على منصات التواصل الاجتماعي، لجعلهم من المشاهير.
وأوضحت المكيرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “120” على “قناة الإخبارية”: يتعارض مع حق الطفل، حيث يتم استغلاله واختراق طفولته ويصبح فريسة على منصات التواصل.
وأضافت أن جعل الطفل مشهورًا في مواقع التواصل الاجتماعي يهضم حقوقه ويهدد نموه العقلي والنفسي.
فيديو | المساعد التنفيذي في مجلس شؤون الأسرة هيلة المكيرش: جعل الطفل مشهورا في مواقع التواصل الاجتماعي هضم لحقوقه ويهدد نموه العقلي والنفسي #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/q2pCFS5aQ1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2023