صدمات الحياة تضعف عضلة القلب

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حذر استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين د. خالد النمر، من صدمات الحياة التي تضعف القلب.
وقال النمر، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن هذه الصدمات تضعف عضلة القلب مثل: الطلاق، والخيانة، وفقدان الوظيفة، وخسارة الأسهم.
وأكد الاستشاري، أنه بعد التهاب عضلة القلب يمنع المريض من ممارسة الرياضة التنافسية لمدة ستة أشهر على أن يتم تقييمه بعد ذلك.
وفي وقت سابق، شدد النمر على ضرورة تقليل الملح والدهون وزيادة الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات في الغذاء اليومي؛ حيث يقلل ذلك من حدوث جلطات القلب والدماغ، سواء كان ذلك مع الرياضة اليومية أو بدونها.