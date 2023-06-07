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ضمن منافسات دوري روشن

صراع منتظر بين Benzema ورونالدو

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ مساءً
صراع منتظر بين Benzema ورونالدو
المواطن - فريق التحرير

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يشهد الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي منافسة قوية بين نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي Karim Benzema المنضم حديثًا لصفوف الاتحاد.

Benzema ينضم للاتحاد

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع Benzema في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

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ويأمل Benzema المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، في مواصلة تألقه، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز؛ خاصة أنه سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

Benzema
بنزيما – المصدر @ittihad

منافسة قوية مع رونالدو

وسبق أن لعب كريستيانو رونالدو وبنزيما معًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال الفترة من 2009 وحتى عام 2018، وشكلا ثنائية تاريخية، وساهما في تتويج المرينغي بالعديد من البطولات.

كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما
رونالدو وبنزيما

وقاد Benzema ورونالدو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لحصد 15 بطولة، وهي؛ دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، ولقبين لكل من؛ الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي.

ويطمح كريم بنزيما في التأقلم سريعًا، ومواصلة عادته في هز الشباك، ليكون منافسًا قويًا على لقب هداف دوري روشن السعودي، فيما يأمل رونالدو في تقديم أداء أفضل مع النصر، وقيادته لحصد الألقاب، بعدما غاب عن التتويج في موسمه الأول.

كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما
رونالدو وبنزيما

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