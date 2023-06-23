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وصل سعرها إلى 55 مليون يورو

صفقة روبن نيفيز تتفوق على بنزيما ورونالدو بالقيمة التسويقية

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
صفقة روبن نيفيز تتفوق على بنزيما ورونالدو بالقيمة التسويقية
المواطن - فريق التحرير

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نجح نادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، في التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قادمًا من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي حتى صيف عام 2026.

وتكلفت الصفقة 55 مليون يورو ليكون اللاعب متصدرًا ترتيب أعلى لاعبي دوري روشن من حيث القيمة السوقية، متفوقًا على الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد المقدرة قيمته بـ 25 مليون يورو، أما الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا نجمي النصر فتقدر قيمتهما بـ 15 مليون يورو.

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الصفقة الأولى لـ الهلال

ويعد نيفيز صاحب الـ26 عامًا أول صفقة يبرمها أزرق الرياض في الميركاتو الصيفي للعام الحالي بعد أن كان الفريق محرومًا من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات؛ وذلك بسبب قضية اللاعب محمد كنو مع النصر.

ولعب روبن نيفيز صاحب الـ 26 عامًا مع فريق وولفرهامبتون منذ عام 2017، وسبق له اللعب مع فريق بورتو البرتغالي خلال الفترة من 2014 إلى 2017.

وكشفت التقارير أن وولفرهامبتون سيحصل على 55 مليون يورو من الهلال مقابل التعاقد مع نيفيز، بينما سيحصل بورتو على مليون و900 ألف يورو وهي حق رعاية النادي للاعب في مراحل الناشئين.

روبن نيفيز

روبن نيفيز يبكي

وفي وقت سابق، دخل نيفيز لاعب فريق وولفرهامبتون الإنجليزي السابق، في نوبة بكاء وهو يودع جماهير النادي الإنجليزي، وذلك بعد إعلان انتقاله لنادي الهلال حتى عام 2026.

وقال نيفيز في مقطع فيديو نشره حساب نادي “وولفرهامبتون” عبر “تويتر”: “6 سنوات مع الفريق منهم اللعب في الدوري الإنجليزي في 5 مواسم، وخلال 253 مباراة أحرزت 30 هدفًا، فترة لا تُنسى شكرًا لكم على استقبالكم لي ولأسرتي كواحد منكم”.

 

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