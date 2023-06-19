صلاة عيد الأضحى في جميع الجوامع ومصليات الأعياد بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، كافة فروع الوزارة بالسعودية بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ في جميع مصليات الأعياد.

صلاة عيد الأضحى

كما نص توجيه الوزير بشأن صلاة عيد الأضحى على أن تكون صلاة العيد في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر؛ لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم، ويكون وقت إقامتها بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة، حسبما ذكر الوزير في تغريدة عبر موقع تويتر.

صلاة الجمعة

وفي وقت سبق، وجّه آل الشيخ بإقامة صلاة الجمعة اعتبارًا من الجمعة الماضية 27/ 11/ 1444هـ وحتى نهاية موسم الحج بجميع المساجد المهيأة، إضافة للجوامع الرسمية في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، ليصل العدد لـ 554 جامعًا ومسجدًا في المنطقة المركزية بمكة المكرمة.

يأتي ذلك تزامنًا مع بدء توافد حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتيسير على حجاج بيت الله الحرام واستيعاب الأعداد الغفيرة من ضيوف الرحمن؛ كي يؤدوا العبادة بيسر وسهولة.