صيف السعودية لم يبدأ والغبار قادم

أوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن فصل الصيف بدأ أرصاديًّا في المملكة، لكن فلكيًّا سوف يبدأ 22 يونيو.

وأضاف القحطاني خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، هذا الصيف سيكون صيفًا ساخنًا، ودرجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجة أو درجة ونصف، ومتوقع أن تتخطى خمسين درجة.

فصل الصيف

ولفت إلى أن فصل الصيف في السعودية سوف ينتهي أرصاديًّا 1 سبتمبر، والمركز مهتم جدًّا بتقديم التقارير اللازمة المبكرة للجهات القائمة على موسم الحج لأخذ التدابير والتعامل مع الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المرتفعة.

وتابع القحطاني: فصل الربيع هذا العام انخفضت فيه العواصف الغبارية، ومنتصف يوليو نتوقع عواصف غبارية.

وفي وقت سابق، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في كل من مكة المكرمة والباحة وعسير.

المناطق المتأثرة

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية في مكة المكرمة تشمل الطائف وأضم وميسان والعرضيات، فيما تشمل في الباحة كلًّا من العقيق ومدينة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

وتشمل الحالة في عسير، أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسيول؛ حفاظًا على سلامتهم.