ضبط قائد مركبة قاد عكس السير بجدة

تمكنت إدارة المرور في محافظة جدة، اليوم الجمعة، من ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة عكس السير، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.