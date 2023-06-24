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تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص

ضبط مخالفين لنظام الأمن ومقيمين لترويجهم الشبو بجدة

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
ضبط مخالفين لنظام الأمن ومقيمين لترويجهم الشبو بجدة
المواطن - فريق التحرير

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ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية الباكستانية اتخذوا منزلًا مقرًا لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي.

وأوضح الأمن العام في بيان صادر عنه أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مروجي الشبو، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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