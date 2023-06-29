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تمت إحالته وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط مروج بجدة وإحباط تهريب 160 كيلو قات في جازان

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٥ مساءً
ضبط مروج بجدة وإحباط تهريب 160 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيم مخالف لنظام العمل من الجنسية اليمنية، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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تهريب القات

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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