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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 4 مواطنين لترويجهم مواد الإمفيتامين والشبو بالقصيم

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
ضبط 4 مواطنين لترويجهم مواد الإمفيتامين والشبو بالقصيم
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة الأسياح بمنطقـة القصيـم علـى 4 مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

ولفتت شرطة القصيم إلى أنه جـرى إيقافهم واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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الترويج للمخدرات

على صعيد آخر، قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة أمس على شخص؛ لترويجه مواد مخدرة منوعة من شبو وحشيش، وإمفيتامين، وذلك ضمن حملتها الكبرى للحرب على المخدرات.

وقال الأمن العام في تغريدة عبر موقع تويتر: إن شرطة منطقة المدينة المنورة قبضت على شخص؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر– الشبو– ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

ولفت الأمن العام إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ واجب وطنب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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