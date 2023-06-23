ضبط 4 مواطنين لترويجهم مواد الإمفيتامين والشبو بالقصيم

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قبضت شرطة محافظة الأسياح بمنطقـة القصيـم علـى 4 مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
ولفتت شرطة القصيم إلى أنه جـرى إيقافهم واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
على صعيد آخر، قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة أمس على شخص؛ لترويجه مواد مخدرة منوعة من شبو وحشيش، وإمفيتامين، وذلك ضمن حملتها الكبرى للحرب على المخدرات.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.