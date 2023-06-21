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أكدوا الجهود الملموسة لتلبية احتياجاتهم

ضيوف برنامج خادم الحرمين يصفون مشاعرهم بعد وصولهم السعودية

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
ضيوف برنامج خادم الحرمين يصفون مشاعرهم بعد وصولهم السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أكّد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة والزيارة، أن المملكة العربية السعودية معروفة بكرمها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، وصولًا إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيرين إلى أن الدعوة التي تلقوها لأجل أداء فريضة حج 1444هـ تجسّد حقيقة عناية واهتمام قيادة السعودية بالإسلام والمسلمين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لهم خلال استضافتهم ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حيث يستضيف البرنامج خلال هذا العام 1444هـ أكثر من 1300 حاج وحاجة، يمثلون 90 دولة من مختلف دول العالم.

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وفي البداية قال الدكتور خالد أحمد محمد محاضر بمعهد اللغات بجمهورية غانا “كلمة حق نقولها لخادم الحرمين الشريفين لقد بذلت جهودًا كبيرة من أجل الإسلام والمسلمين وتوحيد كلمتهم على الحق، فأنت قائدنا والرجل الأول في العالم الإسلامي القادر بعد الله ثمّ على تذليل الصعاب وتقديم كل ما بوسعك لخدمة قضايا المسلمين”، سائلًا الله بأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يثيبهم الجنة.

بدوره، أبان رجل الأعمال محمد الأطرش في دولة روسيا: “أنه لا يخفى ما تبذله السعودية لتوفير خدمات ضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين خاصة الحجاج والمعتمرين وتلبية احتياجاتهم وهي جهود ملموسة ذات تاريخ مشرف، وهي غير مقتصرة على خدمة الحجاج أو على المشاعر فقط، بل هي ممتدة لتشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة، والطرق المطروقة من الحجاج برًّا، وبحرًا، وجوًّا”.

وقال هيثم العانية، أحد منسوبي سفارة السعودية في روسيا: “الحمد لله الذي يسّر لي زيارة هذه البلاد من أجل الحج مع قافلة ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

وأضاف “ولقد كانت سعادتي كبيرة عندما رأيت الكعبة المشرفة والاستقبال الحافل من قبل وزارة الشؤون الإسلامية وتهيئتهم لمقر الاستضافة بأعلى المستويات ونسأل الله أن يجزي قيادة السعودية وأن يحفظها وشعبها من كل سوء ومكروه”.

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