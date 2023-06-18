طريقة التسجيل في ساند 1444 للعاطلين عن العمل

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طريقة طلب صرف تعويض ساند 1444 للعاطلين عن العمل في السعودية.
وأوضحت العناية بالعملاء التابعة للتأمينات الاجتماعية في ردها على أحد الاستفسارات الخاصة بذلك، خطوات طلب صرف تعويض ساند 1444 والتي تشتمل على:
1- تسجيل الدخول عبر منصة تأميناتي أفراد.
2- اختيار أيقونة التعطل عن العمل.
3- اختيار أيقونة (طلب ساند).
4- إدخال رقم الحساب البنكي (الآيبان) ومن ثم إرسال الطلب.
1 – الإفلاس.
2 – إنهاء النشاط.
3 – فصل بموجب المادة “77”.
4 – انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل.
5 – الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل.
وبشأن شروط صرف تعويض ساند فتأتي كالتالي: