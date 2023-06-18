طريقة التسجيل في ساند 1444 للعاطلين عن العمل

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طريقة طلب صرف تعويض ساند 1444 للعاطلين عن العمل في السعودية.

طريقة التسجيل في ساند 1444

وأوضحت العناية بالعملاء التابعة للتأمينات الاجتماعية في ردها على أحد الاستفسارات الخاصة بذلك، خطوات طلب صرف تعويض ساند 1444 والتي تشتمل على:

1- تسجيل الدخول عبر منصة تأميناتي أفراد.

2- اختيار أيقونة التعطل عن العمل.

3- اختيار أيقونة (طلب ساند).

4- إدخال رقم الحساب البنكي (الآيبان) ومن ثم إرسال الطلب.

أسباب استحقاق دعم ساند

1 – الإفلاس.

2 – إنهاء النشاط.

3 – فصل بموجب المادة “77”.

4 – انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل.

5 – الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل.

شروط التسجيل في ساند

وبشأن شروط صرف تعويض ساند فتأتي كالتالي: