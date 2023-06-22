طريقة مروعة للموت تنتظر ركاب الغواصة المفقودة

ناقشت طبيبة البحرية المتقاعدة، الدكتورة إيلين مارتي، مخاطر تضاؤل إمدادات الأكسجين على متن الغواصة “تايتان”، وما قد يعنيه ذلك للركاب الموجودين بداخلها.

نفاد الأكسجين من الغواصة

وقالت مارتي في مقابلة لـCNN إنه “إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة ونحن ننظر إلى الأكسجين المتضائل، فإن انخفاض الأكسجين الذي يصل إلى الدماغ وتلك الزيادة في ثاني أكسيد الكربون تمثل حالة ذعر كبير بالنسبة لركاب الغواصة المفقودة “.

وتابعت بالقول: “تشعر بأن عالمك يحاصرك، ويبدو الأمر كما لو أن كل شيء يضيق، كما لو كنت في نفق. إنه إحساس مروع يشعر به الناس. يشعرون بأنهم يموتون. لا يمكنهم تصديق أنهم يخسرون حياتهم بهذه الطريقة المرعبة”.

طريقة مروعة للموت

وأكدت طبيبة البحرية المتقاعدة أن الإنسان في مثل هذه الحالات يصبح أضعف، مشيرة إلى أنه يصاب بالارتباك وتصاب بفقدان التركيز وفقدان القدرة على الرؤية. لذلك تفقد الرؤية المحيطية. إنها طريقة مروعة للموت”.

وبحسب شركة “أوشن غيت” المشغلة للغواصة، فإن الأكسجين على متن الغواصة يكفي لمدة 96 ساعة في حالة الطوارئ.

اختفاء تيتان

واختفت “تيتان” وعلى متنها 5 أشخاص بعد وقت قصير من بدء هبوطها، يوم الأحد، إلى موقع حطام سفينة “تيتانيك” التي غرقت عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي، ويقع الحطام على عمق نحو 3810 أمتار.

وتقع الغواصة في مكان ما بالمحيط الأطلسي، في وقت مشط تحالف دولي من فرق الإنقاذ مساحة شاسعة من المحيط بحثا عن أي علامات تدل على الغواصة.

ووفقا لما نقله خفر السواحل الامريكي، فإن الطائرات الكندية المجهزة للعثور على غواصات رصدت ضوضاء في المنطقة، بينما أشار وسائل إعلام أمريكية إلى أن الأصوات تضمنت صوت طرق على فترات متقطعة مدتها 30 دقيقة.