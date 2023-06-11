طريق مكة تنهي إجراءات أكثر من 579 حاجًا تركيًا

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أنهت مبادرة “طريق مكة” في مطار إسطنبول الدولي اليوم، إجراءات أكثر من 579 حاجًا وحاجة من حجاج جمهورية تركيا قبل توجههم إلى السعودية.
ويتجه حجاج الرحلة الأولى إلى مطار جدة، بينما تتجه الرحلة الثانية إلى المدينة المنورة.
وتعدُّ مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات؛لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.