طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار

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تواصل مبادرة “طريق مكة” في استقبال مستفيديها من حجاج جمهورية كوت ديفوار وتقديم خدماتها بكل يسير وسهوله في مطار ابيدجان الدولي.
واستفاد ضيوف الرحمن من كوت ديفوار من المبادرة من الخدمات المقدمة لهم حيث أنهوا إجراءات سفرهم في وقت قياسي بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، لينتقلون بعد ذلك مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
وتنفذ مبادرة “طريق مكة” وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.