Icon

أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا Icon خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا Icon تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات Icon هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بتيسير وتسهيل إجراءات سفرهم لأداء مناسك الحج

طريق مكة تواصل خدماتها للحجاج من مطار إسلام آباد

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
طريق مكة تواصل خدماتها للحجاج من مطار إسلام آباد
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

واصلت مبادرة “طريق مكة ” تقديم خدماتها للمستفيدين من حجاج بيت الله الحرام من جمهورية باكستان الإسلامية هذا العام (1444 هـ) في صالة المبادرة بمطار إسلام آباد الدولي، وذلك بتيسير وتسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

لفتة إيجابية

وعبر العديد من ضيوف الرحمن من جمهورية باكستان الإسلامية عن سرورهم وسعادتهم بالمبادرة، وأنها نعمة عظيمة وفرصة لا تعوض، ولفتة إيجابية تُضاف إلى الجهود الكبيرة والمميزة، التي تنفذُها المملكة العربية السعودية لتوفير أفضل وسائل الراحة وتخفيف عبء وعناء السفر لهم.

قد يهمّك أيضاً
رومارينيو يحسم مصيره مع الاتحاد

رومارينيو يحسم مصيره مع الاتحاد

بنزيما تواصل مع نونو سانتو لمناقشة خطط الاتحاد المستقبلية

بنزيما تواصل مع نونو سانتو لمناقشة خطط الاتحاد المستقبلية

مبادرة طريق مكة

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهة المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم