طريق مكة تواصل خدماتها للحجاج من مطار إسلام آباد

واصلت مبادرة “طريق مكة ” تقديم خدماتها للمستفيدين من حجاج بيت الله الحرام من جمهورية باكستان الإسلامية هذا العام (1444 هـ) في صالة المبادرة بمطار إسلام آباد الدولي، وذلك بتيسير وتسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

لفتة إيجابية

وعبر العديد من ضيوف الرحمن من جمهورية باكستان الإسلامية عن سرورهم وسعادتهم بالمبادرة، وأنها نعمة عظيمة وفرصة لا تعوض، ولفتة إيجابية تُضاف إلى الجهود الكبيرة والمميزة، التي تنفذُها المملكة العربية السعودية لتوفير أفضل وسائل الراحة وتخفيف عبء وعناء السفر لهم.

مبادرة طريق مكة

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهة المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.