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أطلق النار على ظهرها بمسدس محشو

طفل بعمر عامين يقتل والدته الحامل بالخطأ

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
طفل بعمر عامين يقتل والدته الحامل بالخطأ
المواطن - فريق التحرير

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أقادة الشرطة الأمريكية في ولاية أوهايو، اليوم الخميس، بأن طفلا يبلغ عامين قتل عن طريق الخطأ والدته الحامل في شهرها الثامن، بعدما أطلق النار عليها في ظهرها بمسدس محشو وغير مخزن في مكان آمن.

استغاثة الأم

من جانبه، مفوض الشرطة دافيد سميث لوسائل إعلام محلية ،قال إن الأم الضحية وتدعى لورا إيلغ (31 عامًا)، طلبت المساعدة، قائلة إنها أصيبت في منزلها برصاصة أطلقها ابنها.

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ولفت سميث لقناة “نيوز 5 كليفلاند” التابعة لشبكة “إيه بي سي” الأمريكية، إلى أن الضحية “أوضحت أنها كانت في الأسبوع الثالث والثلاثين من الحمل، وأن طفلها البالغ عامين أطلق عليها النار بطريق الخطأ في ظهرها بمسدس”.

وقال قائد الشرطة إنه على الرغم من التدخل السريع لخدمات الطوارئ، توفيت الشابة في المستشفى من دون التمكن من إنقاذ الطفل الذي كان في أحشائها.

مأساة تتكرر

وبحسب تصريحات الشرطة نقلا عن الأم عندما كانت لا تزال واعية إثر وصول الشرطة، فإن ابنها تمكن من دخول غرفة النوم الرئيسية التي عادة ما تكون مغلقة، بينما كانت تغسل الملابس، وبدأ يلعب بالسلاح.

كما عثرت الشرطة على مسدس عيار 9 ملليمترات على منضدة بجانب السرير مع سلاحين ناريين آخرين محشوَّين.

وأفاد زوج الضحية، الذي كان خارج المنزل خلال الحادثة، للشرطة بأن الأسلحة عائدة إليه، بحسب وسائل إعلام محلية.

هذه المأساة هي الأحدث في سلسلة طويلة من الحوادث المشابهة في الولايات المتحدة، البلد الذي يضم 400 مليون سلاح ناري لنحو 330 مليون نسمة.

 

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