طفل روسي يلعب 556 تمرين ضغط بـ 20 دقيقة

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سجل الطفل الروسي ميخائيل سيفيتسكي، البالغ من العمر 8 سنوات، نتيجة مميزة جدًّا في أداء تمرين الضغط خلال اختبارات رياضية أجريت لطلاب المدارس.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة فإن الطفل وأثناء الاختبارات التي أجريت بين طلاب المدارس في مدينة كراسنويارك لتقييم اللياقة البدنية، تمكن من تنفيذ 556 تمرين ضغط في نحو 20 دقيقة تقريبًا، وفقًا لروسيا اليوم.
وأثناء الاختبارات قامت اللجنة المشرفة بوضع جهاز خاص أسفل صدور الأطفال ليكون الاختبار أصعب، ولكيلا يطوي المشترك ذراعيه بالكامل.
وتشير المعلومات التي أوردتها صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية إلى أن ميخائيل سيفيتسكي يتمتع بلياقة بدنية عالية؛ كونه يمارس رياضة المصارعة بالأيدي.
وقال مدرب المصارعة في مدينة كراسنويارسك، رومان كوليانوف: النتيجة التي حققها هذا الطفل أتت بفضل دعم العائلة.. هذه النتائج حققها ميخائيل لأنه كان يتدرب في المنزل أيضًا وفي أوقات العطل، وفيما كان البعض مستلقيًا أمام التلفاز أو يلهو بالهاتف كان ميخائيل يتدرب ويستعد.. أعبّر عن امتناني العميق لأسرة ميخائيل على تربيتها مثل هذا الفتى.