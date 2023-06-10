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بعد إنهاء إجراءاتهم بيسر في بلدهم

طلائع حجاج كوت ديفوار المستفيدون من مبادرة طريق مكة يصلون المدينة المنورة

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
طلائع حجاج كوت ديفوار المستفيدون من مبادرة طريق مكة يصلون المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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وصلت إلى السعودية، أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية كوت ديفوار، قادمة من صالة المبادرة في مطار أبيدجان الدولي إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، وكان في استقبالهم سفير كوت ديفوار لدى المملكة كوليبالي دريسا، ومساعد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد محمد دخيل العياضي، ومدير خدمات الزوار بوزارة الحج والعمرة راكان حسن السباعي.

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مبادرة طريق مكة

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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