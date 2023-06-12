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الإعلان عن الصفقة بمعرض باريس

طيران ناس تعتزم شراء صفقة طائرات إيرباص جديدة

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
طيران ناس تعتزم شراء صفقة طائرات إيرباص جديدة
المواطن - فريق التحرير

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أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية نقلًا عن مصادر خاصة بأن هناك مفاوضات بين شركة طيران ناس وعملاق صناعة الطائرات “إيرباص” لشراء طائرات جديدة.

وحسب ما ذكرته المصادر المطلعة على الأمر، من المتوقع الإعلان عن الصفقة الخاصة بشراء طائرات إيرباص “SE” على هامش فعاليات معرض باريس للطيران.

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يأتي ذلك وسط ما تقوم شركات الطيران بالبلاد بتكثيف عملياتها للتنافس بشكل أفضل مع المنافسين الإقليميين.

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