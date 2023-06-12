العلاج التأهيلي أهم مرحلة في التعافي من الإدمان أرقام مميزة لـ علي معلول في أبطال إفريقيا 2023 سبايدر مان بريطاني يتسلق 73 طابقًا دون معدات الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء بلغاريا هوية طيران الرياض تمزج بين ثقافة السعودية العريقة ورؤيتها المستقبلية إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة بالخبر وكيل ديبالا يكشف حقيقة تلقيه عروضًا سعودية طيران ناس تعتزم شراء صفقة طائرات إيرباص جديدة قطار الحرمين يرفع رحلاته اليومية لـ126 رحلة الناتو يبدأ أضخم مناورات جوية في تاريخه
أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية نقلًا عن مصادر خاصة بأن هناك مفاوضات بين شركة طيران ناس وعملاق صناعة الطائرات “إيرباص” لشراء طائرات جديدة.
وحسب ما ذكرته المصادر المطلعة على الأمر، من المتوقع الإعلان عن الصفقة الخاصة بشراء طائرات إيرباص “SE” على هامش فعاليات معرض باريس للطيران.
يأتي ذلك وسط ما تقوم شركات الطيران بالبلاد بتكثيف عملياتها للتنافس بشكل أفضل مع المنافسين الإقليميين.