طيران ناس تعتزم شراء صفقة طائرات إيرباص جديدة

أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية نقلًا عن مصادر خاصة بأن هناك مفاوضات بين شركة طيران ناس وعملاق صناعة الطائرات “إيرباص” لشراء طائرات جديدة.

وحسب ما ذكرته المصادر المطلعة على الأمر، من المتوقع الإعلان عن الصفقة الخاصة بشراء طائرات إيرباص “SE” على هامش فعاليات معرض باريس للطيران.

يأتي ذلك وسط ما تقوم شركات الطيران بالبلاد بتكثيف عملياتها للتنافس بشكل أفضل مع المنافسين الإقليميين.